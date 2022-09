105 armenske soldater er dræbt i kampe med Aserbajdsjan

Armeniens premierminister, Nikol Pasjinian, siger ifølge Interfax, at 105 armenske soldater er blevet dræbt i kampe med Aserbajdsjan i de seneste to døgn.

Armeniens regering siger samtidig, at aserbajdsjanske styrker har besat omkring ti kvadratkilometer af Armeniens territorium efter de hårdeste kampe i adskillige år mellem de historiske ærkefjender. Det samlede antal dræbte og sårede er uklart.

De to lande giver hinanden skylden for den genopblussede væbnede konflikt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har appelleret til parterne om at indstille kampene.

Aserbajdsjan har tilbudt at udlevere 100 dræbte armenske soldater.

Pasjinian har afvist krav fra oppositionen om at indføre undtagelsestilstand i Armenien. Det skete for to år siden under en seks uger lang krig med nabolandet, som i årtier har ligget i stridigheder om Nagorno-Karabakh - en armensk enklave, der ligger omgivet af Aserbajdsjan. Den bebos overvejende af armeniere.

De to lande er begge tidligere sovjetrepublikker, og en langvarig våbenhvile er blevet betegnet som "hverken krig eller fred" af iagttagere.

Der har været udkæmpet to krige - i 1990'erne og i 2020. I 2020 blev der kæmpet i seks uger. Det kostede 6500 soldater fra de to lande livet.

En våbenhvile kom i stand med Rusland som mægler. Armenien måtte ved den lejlighed afstå områder, som det i årtier har rådet over.

Kampene i Ruslands baggård kommer på et tidspunkt, hvor de russiske styrker er blevet trængt tilbage af Ukraine under den invasion, som Putin satte i gang i februar.

/ritzau/AFP