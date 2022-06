11-årig pige genoplever mareridtet i Texas foran Kongressen

En pige, der smurte sig ind i sin vens blod for ikke at blive dræbt under skoleskyderi, har talt i Kongressen.

En 11-årig pige, der overlevede et skoleskyderi i Texas, har onsdag fortalt om de forfærdelige hændelser foran amerikanske kongresmedlemmer.

Det sker, godt to uger efter massakren hvor 19 børn og to lærere døde.

- Han sagde "godnat" til min lærer og skød hende i hovedet, siger pigen, Miah Cerrillo, i Kongressen på en forhåndsoptaget video.

Her forklarer hun også, at hun smurte sig ind i sin vens blod for at overleve.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derefter skød han nogle af mine klassekammerater og tavlen. Han skød min ven, der var ved siden af mig, og jeg troede, at han ville komme tilbage til rummet. Jeg tog blodet og smurte det på mig, siger hun.

Skoleskyderiet den 24. maj på Robb Elementary School i den lille by Uvalde var et af de værste i USA i årevis. En 18-årig mand stod bag.

Skyderiet har - som det ofte er set før - sat gang i debatten om USA's liberale våbenlov. Det er også anledningen til, at en komité i Kongressen onsdag hører beretninger fra Miah Cerrillo og flere forældre.

11-årige Cerrillo bliver i videoen spurgt, om hun føler sig tryg i skolen. Hun ryster på hovedet og siger, "fordi jeg ikke vil have, at det sker igen".

Adspurgt om hun tror, at det sker igen, nikker hun.

Også forældre har onsdag udtalt sig i den amerikanske Kongres.

Felix Rubio og Kimberly Mata-Rubio mistede deres 10-årige datter, Lexi.

De deltog i en ceremoni på dagen for skyderiet, fordi deres datter havde modtaget en særlig pris for at få gode karakterer.

- For at fejre det lovede vi hende, at vi skulle have is samme aften. Vi sagde, at vi elskede hende, og at vi ville hente hende fra skolen, siger Kimberly Mata-Rubio til komitéen ifølge det amerikanske medie CNN.

- Vi vil ikke have, at Lexi bare skal være endnu et tal, tilføjer hun.

Gerningsmanden købte sit første våben på sin 18 års fødselsdag 17. maj.

/ritzau/