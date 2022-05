11-årig smurte sig ind i blod for at bortlede skoleskyder i Texas

I et af de første udsagn fra en elev, der overlevede skoleskyderi i Texas, fortæller en 11-årig pige til det amerikanske medie CNN, at hun smurte sig ind i blod fra en død klassekammerat i et forsøg på at bortlede drabsmandens opmærksomhed.

19 elever og to lærere blev dræbt i skyderiet tirsdag på Robb Elementary School i byen Uvalde i det sydlige Texas.

Den mistænkte gerningsperson - en 18-årig mand - blev dræbt af politiet.

Ifølge den 11-årige Miah Cerrillo havde hendes klasse netop afsluttet en undervisningstime, da de to lærere i lokalet fik besked om, at en bevæbnet mand befandt sig i bygningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

En lærer forsøgte at låse døren, men den bevæbnede mand skød en rude i stykker og kom ind i lokalet. Han fik øjenkontakt med en lærer, sagde "godnat" og skød derefter den kvindelige lærer, fortæller eleven.

Derefter skød han den anden lærer og mange af Miahs skolekammerater.

Kugler fløj forbi hende, og hun blev ramt af fragmenter i sine skuldre og i hovedet. Hun blev senere behandlet på et hospital og udskrevet.

Ifølge CNN er Miah Cerrillo så traumatiseret af den grufulde hændelse, hun var vidne til, at hun ikke længere tør tale med mænd. Hun fortæller også til tv-stationen, at klumper af hendes hår er begyndt at falde ud.

/ritzau/