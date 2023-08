11 døde i brand på fransk feriehjem for personer med handicap

Tidlig onsdag morgen brød en brand ud på et feriehjem for personer med handicap i det østlige Frankrig.

11 mennesker er omkommet i branden.

Branden brød ud, mens gæsterne lå og sov i en toetagers bygning i det nordøstlige Frankrig.

Ifølge lokale medier er 10 af de omkomne personer med handicap. Det sidste offer er en hjælper, der var med.

Frankrigs premierminister Élisabeth Borne besøgte stedet onsdag efter tragedien. En brandmand fortalte Borne, at otte var blevet fundet og tre mere forventedes at blive fundet under ruinerne.

To velgørende organisationer, der tager sig af personer med indlæringshandicap, havde lejet hele feriehjemmet over sommeren.

Der befandt sig 28 personer i hjemmet, da branden brød ud. 17 af dem nåede at flygte, inden det var for sent.

- Nogle få af de personer, som sov på første sal, nåede at flygte. Men de fleste, som kom ud, var dem fra stueetagen, sagde oberstløjtnant Philippe Hauwiller, der stod i spidsen for redningsaktionerne.

Feriehjemmet ligger i den nordøstlige franske by Wintzenheim, som ligger cirka 70 kilometer syd for Strasbourg.

Branden har ødelagt to tredjedele af bygningen. En undersøgelse, som skal finde frem til brandårsagen, er på vej.

Men det formodes at have været en mindre brand, som har brændt en del tid, før den har vokset sig større.

Ofrene i branden har været mellem 25 og 50 år gamle.

Frankrig præsident Emmanuel Macron reagerede på den tragiske hændelse på sin profil på det sociale medie X onsdag formiddag.

- I Wintzenheim hærgede flammerne et feriehjem, som husede personer med handicap og deres ledsagere. I lyset af denne tragedie går mine tanker til ofrene, til de sårede, til deres kære. Tak til vores sikkerhedsstyrker og vores beredskabstjenester, skrev han.

/ritzau/Reuters