11 dræbt og 59 såret af skud i Chicago i weekenden

Blodig weekend i den amerikanske storby Chicago: 70 mennesker er blevet ramt af skud. 320 er dræbt i 2018.

I løbet af weekenden har den amerikanske storby Chicago oplevet en sand kugleregn. Ifølge Chicago Sun Times er 70 personer blevet ramt af skud. I 11 tilfælde har det været fatalt.

Politiet har registreret seks skudepisoder, hvor fire eller flere personer er blevet såret.

Opgørelsen er startet fredag og afsluttet mandag morgen lokal tid.

En af skudepisoderne fandt sted ved en fest, hvor tre teenagere og en voksen blev ramt, da to mænd skød ind i en menneskemængde.

Ved en anden af skudepisoderne natten til søndag blev otte personer i alderen 14 til 35 år ramt.

Ifølge Chicago Sun Times er en 17-årig pige blandt de døde. Politiet i Chicago oplyser til NBC News, at den 17-årige pige stod på et fortov natten til søndag, da to mænd åbnede ild.

Den 17-årige blev skudt i hovedet og erklæret død på stedet. Også en 11-årig og en 14-årig blev såret på det samme fortov.

Ligeledes blev en 26-årig mand dræbt.

Endnu et dødsfald fandt ifølge Fox News sted lørdag over middag lokal tid. Her blev en 50-årig mand fanget i en skududveksling, der foregik hen over en vej. Han blev erklæret død på hospitalet.

I 2018 har der indtil nu været 320 drab i Chicago, oplyser Chicago Sun Times, der på sin hjemmeside har en liste over samtlige dræbte.

Ifølge borgmester Rahm Emanuel skyldes de mange skudepisoder for mange skydevåben i byen.

/ritzau/