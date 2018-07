Ved midtvejsvalget i USA den 6. november skal vælgerne i Californien samtidig stemme ved 11 folkeafstemninger:

* Sikre billigere boliglån til veteraner.

* Afsætte penge til boliger til lavtlønnede, psykisk syge.

* Afskaffe sommertid.

* Udstede obligationer for 8,87 milliarder dollar for at forbedre Californiens vandforsyning.

* Skattelettelser til ældre og handicappede.

* Maksimumbeløb for hvor meget dialyseklinikker må kræve for behandling af nyrepatienter.

* Dyrevelfærd. Forslag om at forbyde salg af kød fra dyr, der lever i særligt små områder. Der er også forslag om forbud mod æg fra burhøns.

* Afskaffelse af en forhøjelse på benzinafgift.

* Lokalmyndigheder skal have flere beføjelser inden for kontrol af boligudlejning.

* Ambulancefolk skal kunne kaldes på arbejde i frokostpauser og skal have løn under pauser.

* Flere penge til børnehospitaler.

Kilder: Jefferson Public Radio i Oregon og Californien.

/ritzau/