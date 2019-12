11 franske IS-krigere sendes hjem fra Tyrkiet

Hjemsendelse sker som en del af Tyrkiets indsats for at hjemsende de fleste af de 1200 udenlandske IS-krigere.

Tyrkiet sender 11 franske IS-krigere tilbage til Frankrig. Det oplyser det tyrkiske udenrigsministerium mandag.

- 11 franske statsborgere er blevet sendt til deres hjemland, hedder det i en erklæring.

Hjemsendelse sker som en del af Tyrkiets løbende indsats for at hjemsende de fleste af de 1200 udenlandske medlemmer af Islamisk Stat (IS), som er varetægtsfængslet i Tyrkiet.

De franske statsborgere kan forvente at komme for retten, når de er landet i Frankrig. Det er normal procedure i landet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tidligere sagt, at IS-krigere ikke længere er Tyrkiets ansvar.

- Om de sidder fast på grænsen, er ikke vores problem, sagde han i midten af november ifølge The Guardian.

Tyrkiets hjemsendelser inkluderede den danske statsborger Ahmed Salem el-Haj, der blev sendt til Danmark 11. november. Yderligere to danske statsborgere står til at blive udsendt.

