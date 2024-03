11 mennesker dræbt af cyklon i Madagaskar

11 mennesker har mistet livet i Madagaskar, efter at en langsomt bevægende cyklon onsdag uventet bevægede sig ind over landjorden.

Det oplyser myndigheder på øen torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Seks personer druknede i oversvømmelserne skabt af cyklonen.

Fem andre mistede livet, som følge af at huse kollapsede, og træer væltede.

Det var ventet, at cyklonen, som er navngivet Gamane, kun ville strejfe øen, der ligger i Det Indiske Ocean øst for det sydlige Afrika.

Cyklonen ændrede imidlertid kurs og ramte landjorden i den nordlige del af Madagaskar onsdag.

Det oplyser det nationale katastrofeberedskab på øen, skriver AFP.

7000 beboere på øen er påvirket af skader som følge af cyklonen.

Den har forårsaget voldsomme oversvømmelser og væltede træer. Desuden er huse forsvundet i vandmasserne.

Nyhedsbureauet har set videomateriale, der viser vandmasserne strømme med stor kraft gennem landsbyer i det nordlige Madagaskar.

Videoer viser desuden, hvordan lokale side om side skaber menneskelige kæder i vandet, der går dem til taljen, for at holde fast i hinanden, imens de forsøger at redde mennesker ud fra husene, der blev oversvømmet.

Flere veje og broer blev oversvømmet og dermed lukket af på grund af oversvømmelserne.

- Når systemet stopper et sted, ødelægger det hele infrastrukturen. Og det har alvorlige konsekvenser for befolkningen, lyder det fra chefen i katastrofeberedskabet på øen ifølge AFP.

Cykloner er ikke unormale i området. Cyklon-sæsonen i den sydvestlige del af Det Indiske Ocean varer normalt fra november til april.

