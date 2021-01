11 militsfolk dræbt i formodet Islamisk Stat-angreb i Irak

Regeringsvenlig milits menes at være blevet angrebet af Islamisk Stat i udkanten af Tikrit lørdag.

Mindst 11 medlemmer af en milits, der støtter Iraks regering, er blevet dræbt i et angreb lørdag, som den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) menes at stå bag.

Det oplyser kilder i militsen Hashed al-Shaabi.

Gerningsmændene var bevæbnede med lette våben, da de angreb militsen øst for byen Tikrit.

- IS angreb Hasheds 22. brigade, siger en af enhedens officerer, Abu Ali al-Maliki.

Ud over de 11 dræbte blev 10 andre såret i kampene, inden forstærkninger fra politiet kom brigaden til undsætning.

Der er ikke umiddelbart nogen gruppe, der har taget skylden for angrebet. Men flere sikkerhedskilder retter skylden mod Islamisk Stat.

Lørdagens angreb mod den irakiske milits kommer, kun to dage efter at mindst 32 mennesker blev dræbt i et dobbelt selvmordsangreb i hovedstaden Bagdad.

Også dette angreb mistænker myndighederne Islamisk Stat for at stå bag.

Selvmordsangreb var en gang nærmest en daglig hændelse i Iraks hovedstad. Men det er stilnet af de senere år, efter at Islamisk Stat blev besejret i 2017.

Der er dog stadig celler af den militante bevægelse, der foretager angreb i blandt andet Irak.

Irakiske styrker har fået hjælp af en amerikanskledet koalition, der oprindeligt gik ind i regionen i 2014 for at være med til at besejre IS.

Den er fortsat til stede for at træne irakiske sikkerhedsstyrker, bidrage med overvågning og støtte militære operationer mod jihadisterne med angreb fra luften.

Koalitionen er blevet mindre i det forgangne år, hvor USA og andre lande har trukket soldater hjem.

/ritzau/AFP