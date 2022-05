11 nyfødte mister livet i brand på hospital i Senegal

En ufattelig tragedie har ramt Senegal, hvor 11 nyfødte babyer har mistet livet i en hospitalsbrand i den vestlige del af landet.

Det oplyser Senegals præsident, Macky Sall, på Twitter natten til torsdag dansk tid.

- Med smerte og rædsel har jeg netop hørt om 11 nyfødte babyers død i en brand på neonatalafdelingen på det offentlige hospital i Tivaouane. Jeg udtrykker min dybfølte sympati til børnenes mødre og deres familier, skriver præsidenten.

En neonatalafdeling bruges til at behandle for tidligt fødte babyer og syge småbørn.

Byen Tivaouane ligger i den vestlige del af Senegal cirka 86 kilometer fra hovedstaden Dakar.

Præsidenten oplyser ikke noget om årsagen til branden. Men ifølge den senegalesiske politiker Diop Sy skyldtes den "en kortslutning".

- Branden spredte sig meget hurtigt, siger han.

Tivaouanes borgmester, Demba Diop, oplyser, at det lykkedes at redde tre babyer ud af bygningen.

Ifølge lokale medier blev hospitalet indviet for ganske nylig. Det er ikke mere end en måned siden, at en lignende tragedie udspillede sig på et hospital i den nordlige by Linguere.

Dengang mistede fire nyfødte livet, da en brand brød ud på en fødselsafdeling på grund af et kortsluttet klimaanlæg.

I begyndelsen af april mistede en gravid kvinde også livet i den nordvestlige by Louga, da hun forgæves måtte vente på at få et kejsersnit uden for byens offentlige hospital.

Sagerne har rystet Senegal og ført til massiv kritik af regeringen på grund af landets forfaldne sundhedssektor.

På Twitter langer flere brugere også ud efter præsident Macky Sall efter meldingen om de 11 døde babyer i Tivaouane.

- Alt dette er en konsekvens af din inkompetence. Patienter lider, læger lider, hr. præsident, skriver en bruger blandt andet i kommentarfeltet.

Den senegalesiske avis Le Soleil skriver, at sundhedsminister Abdoulaye Diouf Sarr har besluttet at afkorte en tur til Schweiz på grund af tragedien.

Ministeren er i Genève for at tage del i et møde hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

/ritzau/AFP