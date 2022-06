11 personer er kvæstede efter togulykke i det østlige Frankrig

11 personer er kommet til skade i en ulykke med et museumstog i det østlige Frankrig lørdag.

Personerne er bragt til hospitalet, oplyser den regionale redningstjeneste til tv-kanalen France 3 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ulykken skete, da to vogne med i alt 30 passagerer om bord kolliderede med museumstoget, der er et damplokomotiv.

De første undersøgelser tyder på, at det var en bremsefejl på jernbanen, der var skyld i ulykken.

Ulykken skete lørdag eftermiddag nær byen Pontarlier, der ligger tæt ved grænsen til Schweiz.

Der er ikke meldinger om, hvor slemt de 11 er kommet til skade, eller om de er i eller uden for livsfare.

Ulykken i Frankrig er en af flere togulykker, der er sket i Europa de seneste dage.

Fredag var der en togulykke i Tyskland nær München, der har kostet mindst fire personer livet. Flere end 40 personer kom til skade i ulykken.

Årsagen til ulykken i Tyskland er endnu ikke klarlagt, men transportminister i den tyske delstat Bayern Christian Bernreiter siger til radiostationen BR, at han antager, at der er tale om en teknisk fejl.

I Slovakiet var der en togulykke fredag aften, hvor det vurderes, at mindst 50 personer blev kvæstet.

Transportministeriet i Slovakiet oplyser, at ulykken skete, da passagertoget, der var standset på grund af en fejl, blev ramt af et lokomotiv, der var kommet for at hjælpe toget.

/ritzau/