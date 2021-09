1100 savnes stadig 20 år efter 9/11-angrebet

Mens verdensledere lørdag markerede 20-året for terrorangrebene 11. september mod World Trade Center, fortsætter retsmedicinere i stilhed den største efterforskning af savnede personer i USA's historie.

Der findes nemlig fortsat omkring 1100 ofre for angrebet, hvis lig ikke er blevet identificeret.

Det skriver New York Times.

2753 personer blev 11. september 2001 ofre for terrorangrebet, og 22.000 kropsdele er blevet undersøgt efter en omhyggelig gennemgang af området ved tvillingetårnene.

Forskere forsøger stadig den dag i dag at finde en genetisk forbindelse mellem ofrene og de tusindvis af ligdele, så pårørende kan få lov at begrave deres mistede familiemedlemmer.

I dagene op til markeringen er yderligere to personers ligdele blevet identificeret. Det er første gang i to år, at det er sket.

- For tyve år siden gav vi et løfte til familierne om at gøre alt, hvad vi kan, for at identificere deres elskede, siger ledende retsmediciner i New York Barbara Sampson ifølge det amerikanske medie NPR.

- Ved at have identificeret disse to nye personer fortsætter vi med at opfylde denne forpligtigelse.

Lørdag eftermiddag dansk tid var markeringen af 20-året i New York City ved Ground Zero så småt begyndt.

Her blev navnene på de døde læst højt af familiemedlemmer.

Ved seks lejligheder var der planlagt et øjebliks stilhed: En gang for hvert flys kollision med tårnene, en gang for hvert tårns kollaps, en gang for flyet, der ramte USA's forsvarsministerium, Pentagon, og en gang for et flystyrt i delstaten Pennsylvania.

Forud for markeringen havde USA's præsident, Joe Biden, udsendt en meddelelse:

- I dagene efter 11. september 2001 så vi heltemod overalt. Vi oplevede også noget ellers alt for sjældent: en ægte følelse af national sammenhold, sagde Biden i en videobesked, der er lagt på Twitter.

Men for nogle efterladte er smerten stadig meget nærværende.

I august troppede to detektiver op hos Nykiah Morgan, der bor på Long Island i New York, med beskeden om, at hendes mor var blevet identificeret gennem en avanceret DNA-test.

Hendes mor, forsikringsmægler Dorothy Morgan, forsvandt i ruinerne af det nordlige tårn i World Trade Center 11. september 2001.

Nykiah Morgan havde ikke fået mulighed for at give sin mor en ordentlig begravelse.

- Jeg vidste ikke, at de stadig forsøgte på det efter alle de år, siger den 44-årige datter til New York Times.

- Pludselig skal du beslutte, hvad du skal gøre med en elsket, som døde for 20 år siden. Det er næsten som at genåbne gamle sår. Over tid føler du, at det bliver bedre, og så sker det her 20 år senere, og nu skal du tage dig af det igen, siger hun.

Retsmedicinerne i den amerikanske storby vil dog aldrig kunne komme helt i mål med opgaven. Det fortæller Mark Desire, der er assisterende direktør for retsmedicinsk biologi i New York City.

Nogle lig blev helt udbrændt under angrebet, mens familierne til knap 100 af ofrene afviste at give DNA-materiale til retsmedicinerne.

De omkring 1100 uidentificerede ofre svarer til godt og vel 40 procent af dem, der mistede livet i angrebene.

/ritzau/