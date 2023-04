115.000 på gaden i Tel Aviv: Råber op indtil lovreform droppes

For 15. uge i træk protesterer titusindvis af israelere lørdag aften mod den israelske regerings planlagte retsreform.

Det skriver de israelske medier Haaretz og Times of Israel.

Protesterne fortsætter, selv om retsreformen er udsat, og regeringen forhandler med oppositionen.

Alene i kystbyen Tel Aviv vurderes det, at 115.000 er på gaden.

En talsmand for demonstranterne siger til Times of Israel, at protesterne vil fortsætte, indtil reformen er lagt endegyldigt på hylden.

- Netanyahus forsøg på at sætte de nationale protester i bero vil ikke virke. Vi vil fortsætte med at demonstrere i hundredtusindvis, indtil det retlige kup er fuldstændigt skrinlagt, siger talsmanden, Josh Drill.

Han henviser til premierminister Benjamin Netanyahu.

Ud over Tel Aviv bliver der demonstreret i en lang række andre byer i Israel. Der er planlagt demonstrationer 150 steder.

Herunder foran Benjamin Netanyahus hjem i Jerusalem.

Samme sted er en mindre gruppe moddemonstranter mødt op for at vise deres støtte til Israels højrenationale regering.

Klokken 22 dansk tid har politiet på tværs af Israel foreløbig anholdt 12 demonstranter. Det oplyser politikilder ifølge Haaretz.

Heraf er mindst syv blevet tilbageholdt i Tel Aviv, skriver Times of Israel.

Protesterne begyndte efter nytår og kort tid efter, at Netanyahus nye regering var kommet til magten.

Regeringen fremlagde efter magtovertagelsen en plan for, hvordan den vil reformere det israelske retssystem.

Dels ville den gøre det sværere at afsætte den siddende premierminister. Denne del er allerede vedtaget.

Dels giver reformen parlamentet større indflydelse på, hvem der udpeges som dommere i retssystemet. Og endelig giver den parlamentet mulighed for at ændre domme, der er afsagt i højesteretten.

Arbejdet med at gennemføre de to sidste dele af reformen blev i slutningen af marts udsat til senere på foråret.

