12-årigs død forstærker diskussion om Indiens vilde hunde

WHO anslår, at rabies forårsager op mod 20.000 dødsfald årligt i Indien, som har 15 millioner herreløse hunde.

En 12-årig piges død af hundegalskab i Indien har skabt nyt fokus på landets mange millioner omstrejfende hunde.

Det rapporterer BBC.

Pigen Abhirami, som blev bidt i august, døde ifølge BBC på et hospital mandag i delstaten Kerala. Hun var det 21. dødsoffer for rabies i delstaten i år.

Hun døde, på trods af at hun havde fået tre doser vaccine mod rabies, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er ekstremt vanskeligt at komme til livs i Indien.

- Det fulde omfang af sygdommens følger i Indien er ikke kendt, men i henhold til de tilgængelige informationer forårsager rabies mellem 18.000 og 20.000 dødsfald årligt, siger WHO ifølge BBC.

Der er dog udbredt uenighed om antallet af rabies-tilfælde, og der føres mange ophedede diskussioner om fodring, sterilisering og aflivning af herreløse hunde.

En minister i den føderale regering sagde i parlamentet i august, at der er omkring 15,3 millioner omstrejfende hunde i landet i henhold til en optælling fra 2019. Ministeren sagde, at tallet var reduceret fra 17,1 million i 2012.

Dyreværnsgrupper mener, at de officielle tal for rabies-dødsfald fra WHO er overdrevne. Der har blandt andet i Kerala været konfrontationer mellem dyreværnsgrupper og kampagneledere, som opfordrede til aflivning af omstrejfende hunde.

I denne uge skal Indiens højesteret behandle et krav fra den føderale regering og fra delstatsregeringer om indgreb over for herreløse hunde.

Det er en del af kravet, at et program, hvor omstrejfende hunde indfanges, steriliseres og vaccineres, bliver opgivet, da det angiveligt ikke virker og ikke udføres rigtigt. I stedet vil politikerne bag kravet have hundene aflivet.

Man kan få rabies ved at blive bidt af et dyr, der er smittet med virusset, og det kan føre til en dødelig hjernebetændelse.

Det skønnes, at 35-40.000 mennesker årligt dør af sygdommen, og smitten sker mest i Afrika syd for Sahara samt i Asien, fremgår det af Statens Serum Instituts hjemmeside.

