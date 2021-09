12 døde af 4400 syge af forurening fra mine i DRCongo

Miljøministeren i Den Demokratiske Republik Congo siger, at 12 er døde og omkring 4400 er syge af affald, tungmetaller og restprodukter. Det sker efter, at stofferne er sivet ud fra en diamantmine i Angola i juli.

Efter et besøg i Kasai-provinsen, hvor floden Tshikapa blev rød af forurening, og hvor mange fisk døde, siger miljøminister Eve Bazaiba, at hendes regering vil kræve erstatninger.

Hun nævnte ikke noget beløb

De mange farlige rester fra Angolas største diamantmine er sivet ud i en flod og spredt i et stort område, inden lækagen blev opdaget og stoppet. Det skrev Reuters i august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biologer og forskere i DRCongo har sagt, at forureningen fra et stort reservoir med malmrester og tungmetaller fra minen kan få mange katastrofale følger i den sydlige Kasai provins.

Mineselskabet Catoca Mining Company har i en erklæring i august sagt, at forureningen stammede fra nabolandet Angolas største diamantmine.

Catoca er et joint venture dannet af den russiske statskontrollerede diamantproducent Alrosa og Angolas statslige diamantselskab Endiama.

Den store diamantmine i Angola er en af verdens største. Den står for omkring 75 procent af landets nationale produktion.

Miljøgrupper i DRCongo udsendte torsdag separate advarsler om en "biodiversitets katastrofe, hvis landet fortsætter en afskovning. DR-Conge har verdens næststørste regnskov efter Brasilien, og der er nu taget skridt til at opgive et forbud mod industriel skovdrift i stor stil.

Dermed vil tømmerfirmaerne i landet få grønt lys til at fjerne et jungleområde på størrelse med Storbritannien.

Greenpeave og andre miljøorganisationer siger i en erklæring, at der nu er fare for ødelæggelser af DRCongos jungler, som er hjem for 40 millioner mennesker og en biodiversitet af stor global betydning.

/ritzau/Reuters