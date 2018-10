12 er døde af Michael - sidste offer er muligvis ikke fundet

Myndighederne frygter at finde flere ofre for stormvejret Michael, efter at fem nye ofre er fundet i Virginia.

I delstaten Virginia har katastrofemyndighederne fundet fem dødsofre for orkanen Michael, hvilket ifølge nyhedsbureauet Reuters bringer antallet af ofre for Michael op på 12.

Og det sidste offer er muligvis ikke fundet, advarer de føderale myndigheder.

- Jeg forventer, at dødstallet vil forsætte med at stige i dag og i morgen, siger Brock Long fra de føderale katastrofeagentur, FEMA.

- Forhåbentligt stiger det ikke dramatisk, men det er fortsat en mulighed.

Michael ramte onsdag den sydlige delstat Florida. Siden bevægede den sig op i nordøstlig retning gennem delstaterne Georgia, South Carolina og North Carolina.

Der er ifølge Reuters registret ofre i alle de stater undtaget South Carolina.

/ritzau/