12 fartøjer har mandag forladt ukrainske havne med korn

12 fartøjer har mandag forladt ukrainske havne i henhold til en kornaftale i Sortehavet.

- En rekordmængde på 354.500 ton landbrugsprodukter har forladt ukrainske havne mandag, siger en talsmand for den militære administration i byen Odesa.

FN og tyrkiske delegationer har sendt inspektionshold til Ukraine.

- I dag har 12 skibe forladt Ukrainske havne. Den russiske delegation er informeret om det, siger den ukrainske minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov.

Skibene har forladt de ukrainske havne, selv om Rusland lørdag meddelte, at landet trak sig fra aftalen om korneksport fra havne i Ukraine.

Det skete som følge af angreb mod skibe ved Krim, oplyste det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Det drejede sig ifølge ministeriet om et "terrorangreb" i Sevastopol, en havneby på Krim-halvøen, lørdag mod krigsskibe.

Det påståede angreb har ifølge Rusland også ramt skibe, som havde til formål at sørge for sikkerheden i forhold til korneksporten.

Rusland mener, at ukrainske styrker ved brug af droner angreb skibene i Sevastopol tidligt lørdag. Det er den største by på Krim, som er annekteret af Rusland.

Ukraine afviser at stå bag. Den ukrainske præsidents stabschef anklager Rusland for afpresning og mener, at Rusland selv står bag angrebene som påskud for at suspendere aftalen.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Tyrkiet vil fortsætte bestræbelserne på at holde aftalen i live, selv om Rusland tøver.

- Vi vil fortsætte vore bestræbelser på at hjælpe menneskeheden, siger Erdogan i en tale mandag.

En FN-talsmand siger, at de første af i alt 40 planlagte inspektioner af skibe er gennemført i farvandet omkring Istanbul i Tyrkiet.

Kornaftalen kom i stand tidligere på året efter længere tids mægling mellem Rusland, Ukraine, FN og Tyrkiet.

Den gjorde det muligt for Ukraine igen at eksportere sine enorme mængder af korn ud af landet via de ukrainske havne.

Det havde efter den russiske invasion begyndte 24. februar ikke været muligt på grund af en russisk blokade. Men i august kunne skibe med lasten fuld af korn igen sejle fra de ukrainske havne.

Aftalen indebærer, at der er oprettet en sikker korridor, som skibene kan benytte, når de forlader de ukrainske havne.

