12 russere tiltales for at hacke Demokraterne og Clinton

USA rejser nu officielt tiltale mod 12 russere, som anklages for at hacke computernetværk under valget i 2016.

En føderal storjury har i USA rejst tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer. Det sker med anklager om, at de skulle have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.

Det oplyser justitsministeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en del af undersøgelsen af forholdet mellem Rusland og kampagnen bag den daværende præsidentkandidat Donald Trump, som siden overtog embedet.

Ifølge vicejustitsminister Rod Rosenstein har russerne hacket valgsystemet og stjålet informationer om en halv million vælgere.

- Internettet lader udenlandske modstandere angribe amerikanere på nye og uventede måder, siger han på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Før fredag var 20 personer og tre firmaer tiltalt i Rusland-undersøgelserne. Dermed er i alt 32 personer tiltalt i forbindelse med undersøgelserne.

Nogle af dem skulle have udgivet sig for at være amerikanske statsborgere og kommunikeret med personer i Donald Trumps kampagnestab, der ikke vidste, hvem de stod over for.

Vicejustitsministeren siger videre, at russerne skabte falske profiler på internettet for at offentliggøre de stjålne informationer i begyndelsen af juni 2016.

De anklagede har installeret software for at spionere på brugere og læse deres e-mails.

Anklagerne inkluderer hvidvask gennem krypteret valuta.

Vicejustitsministeren har orienteret den amerikanske præsident tidligere på ugen. Donald Trump mødes om få dage med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Rod Rosenstein siger videre, at der ikke er beviser for, at nogen amerikanere har været i bevidst kontakt med de russiske efterretningsofficerer. Der er ikke beviser for, at den påståede hacking har haft indvirkning på stemmerne.

I USA er en storjury en gruppe af mindst 12 civile borgere, der har til opgave at undersøge, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

