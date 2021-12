12 savnes efter eksplosion og bygningskollaps i Italien

12 personer - heriblandt tre børn - savnes i den italienske by Ravanusa, efter at en fireetagers bygning lørdag er styrtet sammen som følge af en gaseksplosion.

Det oplyser det italienske nyhedsbureau ANSA.

Ifølge ANSA brød bygningen i brand, da en rørledning med naturgas eksploderede i den sicilianske by med cirka 11.000 indbyggere.

Brandfolk har siden fået kontrol over branden og er sammen med andre redningsfolk gået i gang med at lede efter de 12 personer under murbrokkerne.

Blandt de savnede menes også at være et ungt par, der venter deres første barn.

Ifølge ANSA har eksplosionen beskadiget mindst to andre bygninger i Ravanusas centrum.

Byen ligger cirka 176 kilometer syd for Palermo, der er den største by på øen Sicilien.

Ravanusa er især kendt for byens mange græske templer.

