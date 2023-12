12 savnes i minusgrader efter dødeligt kinesisk jordskælv

12 personer er savnet efter et jordskælv, der ramte nær grænsen mellem de nordvestlige kinesiske provinser Gansu og Qinghai sent mandag aften.

Kinesiske medier skriver, at eftersøgnings- og redningsarbejdet i Gansu sluttede klokken 15.00 lokal tid tirsdag. Det er omkring 15 timer, efter at katastrofen indtraf.

I Gansu var 113 mennesker onsdag klokken 09.00 lokal tid blevet fundet døde, mens 782 er såret, siger myndighederne.

Gansu har ikke meldt nogen personer savnede.

I naboprovinsen Qinghai har 22 mistet livet, mens 198 er sårede. Her var 12 personer meldt savnet klokken 08:56 onsdag.

Hvorvidt redningsindsatsen i Qinghai er fortsat, står ikke klart.

Mere end 207.000 hjem er blevet ødelagt, mens 15.000 huse er kollapset helt i Gansu.

Diskussioner på internettet viser, at nogle borgere undrer sig over, hvor hurtigt redningsindsatsen i Gansu blev afsluttet. Mange antyder, at de kolde temperaturer var hovedfaktoren, da den "gyldne periode" for at finde overlevende blev forkortet.

Man siger normalt, at der er sandsynlighed for at finde overlevende i 72 timer efter en katastrofe af denne slags.

Folk, der har været fanget under murbrokker, i ti minusgrader var i risiko for underafkøling og har måske ikke været i stand til at overleve i bare fem til ti timer, selv om de ikke har været såret.

Det skriver lokale medier på baggrund af udsagn fra forskere.

/ritzau/Reuters