126 får bøder for coronafester i Downing Street

Britisk politi har afsluttet sin undersøgelse af fester under coronanedlukningen i premierminister Boris Johnsons kontor i Downing Street.

I alt er der udstedt 126 bøder.

Det oplyser politiet i en erklæring på sin hjemmeside torsdag.

Bøderne er givet i forbindelse med otte separate begivenheder. Den første er 20. maj 2020. Den sidste er 16. april 2021.

Bøderne er givet til 53 mænd og 73 kvinder. Politiet vil ikke oplyse identiteten på nogen af de personer, som har fået bøderne.

Tidligere er det kommet frem, at premierminister Boris Johnson har fået en bøde i forbindelse coronafesterne.

Politiet oplyser, at dets holdning fra tidligt under pandemien var, at man ikke ville undersøge gamle sager om brud på coronareglerne.

Det ville blandt andet ikke give mening, med tanke på hvor meget af betjentenes tid det ville optage.

Men coronafesterne i Downing Street er en undtagelse.

Informationen om de overtrædelser, der havde fundet sted i Downing Street, var nok anledning til at indlede en undersøgelse. Det oplyser fungerende ledende politikommissær Helen Ball.

- Vores undersøgelse var grundig og uvildig og var gennemført så hurtigt, som vi kunne med tanke på den mængde af information, som skulle gennemgås, og vigtigheden af at sikre, at vi havde stærke beviser for hver enkelt bøde.

- Undersøgelsen er nu gennemført, siger hun i en erklæring.

Premierminister Boris Johnson har flere gange fremsat undskyldninger for at have brudt coronarestriktioner ved at deltage i fest under nedlukningen af landet.

Flere, heriblandt oppositionspartiet Labour, har krævet, at han går af som regeringsleder på grund af den såkaldte "partygate". Men det har han afvist.

Afsløringerne om coronafesterne vakte generelt stor harme i Storbritannien.

Briterne var underlagt skrappe regler for forsamlinger, men kunne med afsløringerne se, at flere af landets politikere, som stod bag reglerne, ikke fulgte.

/ritzau/