129 mennesker dræbt i tåregaskaos efter indonesisk fodboldkamp

Mindst 129 mennesker har mistet livet under optøjer i forbindelse med en fodboldkamp i Malang på øen Java i Indonesien lørdag aften.

180 andre er kommet til skade.

Det oplyser indonesisk politi tidligt søndag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet dpa.

Indonesisk politi oplyser videre, at de mange mennesker døde, efter at politiet havde affyret tåregas for at sprede oprørte fodboldfans på banen.

Den lokale politichef, Nico Afinta, oplyser til journalister, at de fleste af ofrene døde af iltmangel, da der opstod panik, efter at fans havde invaderet banen.

Fansene løb angiveligt ind på banen, efter at hjemmeholdet, Arema FC, havde tabt 2-3 til ærkerivalerne fra Persebaya Surabaya lørdag aften.

Ifølge Nico Afinta var det tilhængere af Arema FC, der løb ind på banen, hvor mange altså døde af kvælning.

- Vi beklager og begræder denne tragedie, siger Afinta på et pressemøde ifølge dpa.

Den voldsomme rivalisering mellem de to klubber taget i betragtning havde politiet foreslået, at kampen kun skulle overværes af hjemmeholdets fans, fortæller politichefen.

Ifølge Nico Afinta er to politibetjente blandt de døde.

- Det udviklede sig anarkistisk. Tilhængerne begyndte at angribe betjente og ødelagde biler, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Malings sundhedschef, Widjanto Widjoyo, oplyser ifølge dpa, at myndighederne vil oprette et callcenter "for at give information til familier, der leder efter deres pårørende".

Indonesiens bedste fodboldrække, BRI Liga 1, oplyser ifølge Reuters, at ligaen har besluttet at suspendere alle kampe i en uge efter optøjerne på Kanjuruhan-stadionet i Malang.

Indonesiens Fodboldforbund (PSSI) oplyser i en erklæring, at der er sket betydelige materielle skader omkring stadionet.

Derudover har PSSI besluttet, at Arema FC ikke kommer til at være vært for flere kampe i resten af sæsonen.

PSSI oplyser videre, at fodboldforbundet vil indlede en undersøgelse af, hvad der skete efter kampen.

- Det gør vi for at vise respekt, udtaler Akhmad Hadian Lukita, der er direktør for ligaens ejer, PT LIB, ifølge Reuters.

Malang ligger i provinsen Østjava på øen Java.

Ifølge Reuters er hændelsen en af verdens værste stadionkatastrofer.

/ritzau/