13-årig amerikaner anklages for planlægning af skyderi i synagoge

En 13-årig dreng, der i september blev anklaget for at planlægge et masseskyderi i en synagoge i den amerikanske delstat Ohio, skal næste onsdag stilles for en dommer.

Det viser en række retsdokumenter torsdag lokal tid.

Teenageren lagde angiveligt en detaljeret plan om angrebet på beskedtjenesten Discord.

Det blev senere anmeldt til politiet, der efterforskede sagen og meddelte flere individer og myndigheder, inklusive det lokale skolesystem, om hændelsen.

Målet var synagogen Temple Israel i byen Canton, lige syd for Akron.

Konkret er teenageren, der er omfattet af et navneforbud, anklaget for at skabe panik og uordentlig opførsel.

Selv om teenageren angiveligt planlagde sit angreb før Hamas' angreb på Israel 7. oktober, kommer retsmødet på et tidspunkt, hvor der i stigende grad bliver anmeldt antisemitiske hændelser på tværs af USA.

I et opslag på det sociale medie X skriver den jødiske organisation Anti-Defamation League (ADL), at man er "forfærdet" over anklagerne mod drengen.

- Ligesom i virkeligheden må og skal had og trusler på sociale medier ikke tolereres, lyder det.

Stigningen i antisemitisk og islamofobisk diskrimination i amerikanske skoler under Israels krig med Hamas i Gaza fik i november det amerikanske uddannelsesministerium til at iværksætte undersøgelser af seks universiteter og ét skoledistrikt i delstaten Kansas.

Risikoen for terrorangreb i Europa er desuden øget på baggrund af krigen i Gaza. Det har direktøren for det europæiske politisamarbejde, Europol, tidligere oplyst.

Torsdag førte en konkret trussel til mindst fire anholdelser - tre i Danmark og en i Holland - og ransagninger flere steder i landet.

/ritzau/Reuters