13-årig dreng mistænkes at være blevet dræbt i Sverige

En 13-årig dreng mistænkes at være blevet udsat for drab, efter at hans lig mandag morgen blev fundet i et skovområde nær Stockholm.

Det siger anklager Lisa dos Santos tirsdag i en pressemeddelelse.

- Jeg kan sige, at vi har en meget kraftig mistanke om en forbrydelse, som handler om, at en meget ung person er blevet dræbt.

- At offeret var så ungt er i sig selv meget rystende og giver yderligere en dimension til den nådesløse brutalitet, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Drengen blev fundet i en skov i Haninge syd for den svenske hovedstad.

Ifølge det svenske medie TV4 er der mistanke om, at liget er blevet flyttet til skovområdet, efter at drengen er blevet slået ihjel.

Drengen, der ikke er kendt af politiet, blev meldt savnet i weekenden.

Den svenske avis Aftonbladet erfarer, at drengen er blevet skudt. Det mistænkes, at episoden har forbindelse til bandemiljøet.

- Jeg begynder at blive virkelig træt af det her. Man mister jo tiltroen til menneskeheden, siger en af de kilder, som Aftonbladet har talt med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der har den seneste tid været flere tilfælde, hvor mindreårige ofre er blevet knyttet til kriminelle netværk. Det skriver den svenske avis Expressen.

Avisen har blandt andet skrevet om to 14-årige drenge, der i løbet af sommeren blev fundet døde i nærheden af Stockholm.

Flere personer sidder fængslet i forbindelse med de to drenges død.

/ritzau/