13-årig norsk pige fundet død 150 meter fra sit hjem

Jagten på en ukendt gerningsmand er gået ind i Norge efter fundet af den 13-årige Sunniva Ødegård på en sti.

Norsk politi har åbnet en drabssag, efter at en 13-årig pige natten til mandag blev fundet død i Varhaug i det sydvestlige Norge cirka 50 kilometer syd for Stavanger.

Den 13-årige Sunniva Ødegård blev fundet på en sti i et boligområde i udkanten af centrum af Varhaug kun 150 meter fra sit hjem.

Politiet mener, at det har at gøre med et drab og får hjælp fra Kripos, det norske kriminalpoliti, til efterforskningen.

- Politiet ved foreløbigt ikke, hvad der er sket. Fund på stedet gør, at vi betragter det som et mistænkeligt dødsfald. Vi er på et tidligt stadie af efterforskningen, men vores hypotese er, at vi står med et drab.

- Jeg vil dog præcisere, at vi også holder andre muligheder åbne, sagde politiadvokat Herdis Traa på et pressemøde mandag formiddag.

Det er ifølge politiet for tidligt at sige noget om dødsårsagen. Den 13-årige pige vil blive obduceret tirsdag.

Flere personer er blevet afhørt i sagen, men politiet har ingen mistænkte.

Før Sunniva Ødegårds far kontaktede politiet natten til mandag, havde familien allerede været ude at lede efter hende i flere timer, fordi hun ikke var kommet hjem som aftalt efter et besøg os en ven.

Lokalpolitiker Mons Skrettingland fortæller, at folk i Varhaug reagerer med skepsis på oplysninger om, at et drab kan have fundet sted i Hå Kommune, der huser cirka 3000 indbyggere og er et sted, hvor alle kender alle.

- Dette er en tragedie for familien, for pigens venner og for hele lokalsamfundet, siger han.

Til Stavanger Aftenblad fortæller moren til den 13-årige piges kæreste, at sønnen talte i telefon med Sunniva Ødegård søndag aften, da hun var på vej hjem fra en ven ved 22.30-tiden.

- "Nu er jeg snart hjemme. Shit!" var det sidste, hun sagde. Linjen blev afbrudt, og min søn forsøgte at ringe op igen, siger moren.

Sønnen ringede også til den ven, som Sunniva Ødegård havde besøgt, men heller ikke han havde nogen forklaring, oplyser moren videre.

/ritzau/NTB