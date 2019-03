13-årig reddede 50 skole-elever i italiensk gidseldrama

Italien hylder modig indvandrerdreng, som hjalp politiet med at stoppe gidseltager

En 13-årig skoledreng i Italien er endt som hele nationens helt, efter at han holdt hovedet koldt, da hans skolebus blev kapret. Han lod blandt andet, som om han bad en bøn på arabisk, mens han i virkeligheden talte i mobiltelefon med sin far og fik ham til at kontakte politiet.

Men samtidig er han blevet personificeringen af et politisk stridsemne. Ramy Shehata er nemlig ikke italiener, selvom han blev født i Milano. Hans forældre stammer fra Egypten. Omkring en million børn og unge i Italien er i samme situation, og den politiske venstrefløj har længe kæmpet for, at børn født i Italien skal have automatisk statsborgerskab. Den 13-årige Ramy bliver nu brugt som eksempel efter sin heltedåd.

Onsdag i sidste uge steg 51 børn fra byen Crema i nærheden af Milano som sædvanligt om bord på skolebussen, men chaufføren låste dørene, hældte benzin ud på gulvet og truede med at sætte ild til både bus og børn.

”Herfra kommer ingen ud i live,” sagde han ifølge avisen Corriere della Sera og andre medier, som talte med børnene bagefter.

Chaufføren samlede deres mobiltelefoner sammen, truede en idrætslærer, der også var om bord, med en kniv og tvang nogle af børnene til at sætte strips på hinanden, så de ikke kunne bevæge hænderne. Men Ramy Shehata gemte sin telefon og ringede nede bagerst i bussen først til politiet og så til sin far.

”Og så blev jeg bange for, at han havde hørt mig ringe efter hjælp, så jeg talte med min far på arabisk i den tone, man bruger, når man beder, jeg lod som om jeg bad,” fortalte Ramy til Corriere della Sera.

”Og de andre lavede larm for at dække for min stemme.”

Efter en hård opbremsning tabte han telefonen. Den kun 12-årige Adam El Hamami samlede den op, ringede 112 og fik forklaret politiet nøjagtigt, hvor de var. Politiet nåede frem og fik børnene ud ved at smadre vinduerne, samtidig med at chaufføren satte ild til benzinen. Bussen udbrændte, men alle nåede ud.

Ramy Shehata har også fortalt, hvordan han under gidseltagningen prøvede at beskytte en pige, som han godt kan lide.

”Jeg gemte hende under sædet og sagde: ’Jeg elsker dig’, til hende. Det har jeg sagt før, men hun har aldrig før sagt det til mig. Men denne gang gjorde hun det,” fortæller Ramy til La Repub-blica, som spørger, om de så er kærester nu.

”Måske,” svarer drengen.

Han var sammen med Adam El Hamami i søndags på tv i et af Italiens mest populære programmer sammen med to af de carabinieri- betjente, de havde talt med undervejs. Politifolkene forærede deres kasketter til drengene, da de to fortalte, at de også vil være betjente.

Ellers er Ramy Shehata mest glad for en opringning fra sit store idol, fodboldspilleren Paulo Dybala, der gerne vil se ham i Torino-klubben Juventus. Regeringens to topfolk, vicepremierministrene Matteo Salvini fra Lega og Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen, har sagt, at de også vil møde ham, og de har begge ifølge flere medier erklæret, at den 13-årige ekstraordinært bør tildeles italiensk statsborgerskab. Fordi han har forstået de italienske værdier ved at udvise så stort mod, som indenrigsminister Salvini sagde i går i italiensk tv.

Den 47-årige buschauffør, Ousseynou Sy, der er født i Frankrig, men har italiensk statsborgerskab efter at have været gift med en italiensk kvinde, er nu fængslet, sigtet for forsøg på massedrab. Han forklarede i retten gidseltagningen med, at Italien er ligeglad med de migranter og børn, der drukner i Middelhavet.