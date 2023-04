13-årig russisk pige skal i retten efter antikrigs-tegning

En russisk domstol skal torsdag tage stilling til forældremyndigheden over en 13-årig pige, der sidste år lavede en antikrigs-tegning i skolen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pigens far, Aleksej Moskaljov, er blevet idømt to års ophold i en straffelejr for at have vanæret den russiske hær via datterens tegning.

Hvis hans forældremyndighed torsdag indskrænkes, vil det give den russiske stat mere magt til at bestemme, hvad der skal ske med pigen.

Pigen, der hedder Maria, lavede sidste år en tegning i en billedkunsttime i skolen. Tegningen viste russiske missiler, der flyver mod Ukraine, og ordene "Længe leve Ukraine" og "Nej til Putin, nej til krig".

Hun er efter farens anholdelse blevet sendt på et børnehjem.

Faren blev tilbageholdt den 1. marts og placeret i husarrest. Han flygtede i den forbindelse og blev in absentia idømt to års ophold i straffelejr.

Han blev kort tid senere anholdt i den belarusiske hovedstad, Minsk.

Aleksej Moskaljov er alenefar. Derfor er han også særligt bekymret for datterens fremtid. Det siger farens advokat, Vladimir Bilijenko.

- Aleksej bekymrer sig ikke om sig selv. Men han er ekstremt bekymret for, hvad der kommer til at ske med hans datter, siger advokaten til Reuters.

- Det kan ende med, at et barn, der har levet hele sit liv med sin far, falder i ukendte hænder et ukendt sted bag en mur af sten, lyder det.

Pigens mor har ikke levet med familien i mere end syv år. Det viser dokumenter fra sociale myndigheder ifølge Reuters.

Jevgenij Prigozjin, der er stifter af det russiske militærfirma Wagner-gruppen, har udtalt, at han synes, at straffen til faren er "urimelig"

- Særligt, når man tænker på, at datteren kan blive tvunget til at vokse op på et børnehjem, har han skrevet i et brev til sagens anklager.

Wagner-gruppen kæmper mod ukrainske styrker på slagmarken i Ukraine.

/ritzau/