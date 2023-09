13 anholdt efter uro ved protest mod asylsøgere i Cypern

Politiet i Cyperns næststørste by, Limassol, har anholdt 13 personer, efter at en demonstration mod indvandring udviklede sig voldeligt.

Det meddeler politiet lørdag, dagen efter urolighederne i Limassol.

Fem mennesker kom til skade i forbindelse med demonstrationen fredag aften.

Butikker blev smadret og skraldespande sat i brand, da omkring 500 demonstranter gik gennem byen.

Øjenvidner siger til cypriotiske medier, at enkelte udlændinge blev overfaldet.

Politiet brugte vandkanoner for at sprede demonstranterne, som for nogles vedkommende var maskeret med hætter. Andre bar skilte med teksten "Flygtninge er ikke velkomne".

Urolighederne fik lørdag Cyperns præsident, Nikos Christodoulides, til - for anden gang på en uge - at holde krisemøde med landets politichef, indenrigsminister og justitsminister.

Ugens første krisemøde blev holdt efter voldelige sammenstød mellem cyprioter og migranter nær byen Paphos i den sydvestlige del af Cypern. Her blev 20 mennesker anholdt.

Urolighederne ved Paphos opstod, efter at politiet var begyndt at fjerne en gruppe syrere, der havde taget ophold i en forfalden bygning.

En gruppe cyprioter protesterede mod syrernes tilstedeværelse med slagord om, at syrerne skal rejse ud af Cypern.

Da omkring 500 syrere siden holdt en moddemonstration, kom det til sammenstød mellem de to grupper.

Cyperns regering betegner landet som værende i "frontlinjen" på en af de ruter over Middelhavet, som mange migranter benytter for at komme til Europa.

Landet har svært ved at håndtere det store antal migranter, der kommer, siger regeringen.

Tal fra EU viser, at ud af de 27 EU-lande har Cypern det højeste antal asylansøgere målt i forhold til antallet af indbyggere.

Der bor knap 1,3 millioner mennesker på den sydlige middelhavsø.

Tidligere i denne uge meddelte Cyperns myndigheder, at migranter nu menes at udgøre seks procent af landets befolkning.

Gennemsnittet i EU er omkring én procent.

Tal fra Cyperns indenrigsministerium viser, at færre mennesker søger om asyl i landet.

Sidste år søgte over 10.600 om asyl i perioden fra marts til juli. I samme periode i år er tallet faldet til 4976. Det er et fald på 53 procent.

Tal fra politiet viser derimod, at der kommer flere migranter i små både over havet.

Langt de fleste af dem er fra Syrien, som ud over Tyrkiet og Libanon er Cyperns nærmeste naboer.

/ritzau/AFP