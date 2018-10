13 dræbt i angreb på valgmøde i Afghanistan

Kvindelig kandidat skulle have talt til vælgerne ved arrangement, der lørdag blev udsat for bombeangreb.

Mindst 13 personer er lørdag blevet dræbt efter et bombeangreb ved et valgarrangement i det nordøstlige Afghanistan.

Yderligere 32 personer er kommet til skade, meddeler politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Khalil Asir, en talsmand for politiet i provinsen Takhar, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at ukendte gerningsmænd havde placeret sprængstof i en motorcykel tæt på arrangementet.

Der er parlamentsvalg i Afghanistan den 20. oktober. Det var meningen, at den kvindelige kandidat Nazifa Yousufi Bek skulle have talt ved arrangementet, der lørdag blev udsat for bombeangrebet.

Hun var ifølge Reuters ikke dukket op, da bomben sprang.

Ingen gruppe har taget skylden for angrebet.

Den militante Taliban-gruppe står stærkt i området, der grænser op til Tadsjikistan.

Det afghanske parlamentsvalg bliver første test af myndighedernes evne til at opretholde sikkerheden i landet. Næste år skal der være præsidentvalg.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det usikkert, om der bliver afholdt valg i de dele af landet, hvor Taliban-bevægelsen har kontrollen.

Flere kandidater er blevet dræbt i valgkampen, og medlemmer af landets valgkommission er blevet bortført.

/ritzau/