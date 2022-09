13 dræbt og 20 såret ved skyderi på skole i Rusland

Ministerium oplyser, at gerningsmanden begik selvmord efter skyderiet på skole i Isjevsk i det vestlige Ural.

En ukendt bevæbnet mand har mandag dræbt 13 og såret omkring 20 ved et skyderi på en skole i den russiske by Isjevsk i det vestlige Ural.

Syv børn og seks voksne er dræbt. De voksne var lærere og sikkerhedsvagter.

14 børn og syv voksne er blevet såret.

Det oplyser det russiske indenrigsministerium på det sociale medie Telegram.

Ministeriet oplyser, at gerningsmanden begik selvmord efter skyderiet.

- I dag fik ministeriet besked om et skoleskyderi på Skole 88 i Isjevsk, skriver ministeriet og tilføjer:

- Liget af manden, som åbnede ild, er nu blevet fundet af politiet.

Ifølge rapporter fra skolen begik han selvmord, skriver ministeriet ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Nyhedsbureauet RIA citerer guvernør Alexander Bretjalov i Udmurtia-regionen for, at en uidentificeret mand trængte ind på skolen og efterfølgende dræbte og sårede over 30.

Motivet til skudangrebet er ikke kendt. Angrebsmandens identitet er ikke blevet offentliggjort. Han bar ifølge russiske medier nazistiske symboler.

Præsident Vladimir Putin fordømmer i en erklæring "det umenneskelige terrorangreb på en skole".

Russiske medier rapporterer, at der er ambulancer og politikøretøjer ved skolen, og at redningsmandskab kommer ud med bårer.

Isjevsk er hovedstad i Udmurtia-regionen. Byen har omkring 640.000 indbyggere og ligger op mod 1000 kilometer øst for Moskva.

Skoleskyderiet skete, få timer efter en mand havde åbnet ild mod et rekrutteringskontor, hvor en rekrutteringsofficer blev såret.

