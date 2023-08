Mindst en er død i knivangreb tæt på sydkoreansk hovedstad

Mindst en person er død efter et knivangreb på en station i den sydkoreanske by Seongnam omkring 20 kilometer fra hovedstaden Seoul.

Det skriver nyhedsbureauet Newsis ifølge Reuters.

Tidligere meldinger lyder, at ni personer er blevet stukket med kniv, mens yderligere fire er blevet påkørt af en person, der mistænkes at stå bag.

Det oplyser lokalt politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En person er anholdt. Motivet er ikke kendt, lyder det.

Det fremgår ikke, hvor slemt de sårede er kommet til skade. Men de indledende meldinger lyder, at 12 er bragt til hospitalet. Om vedkommende, der er afgået ved døden, er blandt de 12, fremgår ikke.

Det er cirka to uger siden, at der i Seoul skete et andet knivstikkeri. Den slags hændelser er sjældne i Sydkorea, skriver Reuters.

Her blev en person dræbt, mens tre andre kom til skade.

Sydkorea er ifølge nyhedsbureauet AFP et meget sikkert land. I 2021 lå mordraten på 1,3 per 100.000 indbyggere.

I Danmark lå den i 2021 på 0,5 per 100.000 indbyggere. Ifølge AFP ligger den i USA på 7,8 per 100.000 indbyggere.

