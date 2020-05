13 minearbejdere redder sig ud under jordskælv i Kiruna

Svensk mineby ramt af jordskælv. - Det lød som en bombe, siger minearbejder, der var i 814 meters dybde.

Den meget store mine i Kiruna i det nordlige Sverige blev tidligt mandag ramt af et jordskælv.

Der befandt sig 13 mennesker i minen, som slap uskadt fra skælvet lige efter klokken tre mandag morgen. Det blev i første omgang målt til en styrke på 4,8, men siden sat ned til 4,1 ifølge nyhedsbureauet TT.

Arbejdet har stået stille hele dagen i minen, hvor der brydes jernmalm. Det statslige mineselskab LKAB regner tidligst med, at arbejdet kan genoptages tirsdag.

I Norge har forskningsinstituttet Norsar målt skælvet til 4,9 ifølge NTB.

- Som vi ser det lige nu, er det det kraftigste skælv, som nogensinde er målt i Skandinavien, hvor årsagen skal findes i den menneskelige aktivitet, siger Norsars direktør, Anne Strømmen Lycke.

Jordskælvet er udløst af mange års aktivitet i minen. Der opstår sprækker og spændinger i undergrunden, der til sidst kan udløse et jordskælv.

Elektrikeren Jonny Kumpula var nede i minen under jordskælvet. Han fortæller til Sveriges Radio, at han og en kollega befandt sig i et tekøkken i 814 meters dybde.

- Jeg trillede ned fra sofaen. Det lød som en bombe, der eksploderede, eller et tordenvejr. Billeder faldt ned fra væggen, og det hvirvlede med støv.

- Min kollega og jeg kiggede på hinanden og sagde, at "nu smutter vi". Vi fik vores sikkerhedshjelme på, og så kørte vi.

Jernmalmen, der udvindes i Kiruna, udskibes i den norske havneby Narvik cirka 170 kilometer fra minebyen.

Jernmalmen brydes helt ned i over 1000 meters dybde. Minen gennemkrydses fra jordoverfladen til bunden af korridorer, hvor malmen udvindes, og hvor mange hundrede kilometer vej i undergrunden sikrer transport af minearbejdere og jernmalm.

/ritzau/