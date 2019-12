13 personer reddet fra synkende fiskefartøj i Nordnorge

- 13 personer gik i redningsflåderne og blev hentet af redningshelikoptere, meddeler redningscentral.

Et fiskefartøj er lørdag ved at forlise nord for Honningsvåg i det nordligste Norge.

- De 13 personer, som var om bord, er gået i redningsflåderne, meddeler Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Alle personer er siden hen blevet hejst op i en redningshelikopter.

Der var meget vind i området og to meter høje bølger.

Der blev slået alarm fra fiskefartøjet sent lørdag formiddag.

- Vi fik melding klokken 11.00 om, at et fiskefartøj nord for Hammerfest med 13 personer om bord var i havsnød, siger talsmand Geir Mortensen ved redningscentralen.

- Fiskerbåden flyder fortsat, men den har stærk slagside, tilføjer han.

Klokken 12.25 havde en Sea King-helikopter hejst alle om bord.

Besætningen bringes til Honningsvåg, hvor det kommunale beredskab står klar til at tage imod.

Honningsvåg gør krav på at være den nordligste by i verden. Den ligger i Nordkapp og har 2367 indbyggere.

/ritzau/NTB