130 personer søger tilflugt fra brand i svensk mine

Der kommer røg fra en maskine 852 meter under jorden i svensk mine. Omkring 130 er flygtet i beskyttelsesrum.

Omkring 130 personer har torsdag søgt tilflugt i en række beskyttelsesrum i en svensk mine, der er ramt af brand.

Det skriver den svenske tv-station SVT.

Minen ligger i Hedemora Kommune i det centrale Sverige. Der indløb en melding om branden torsdag eftermiddag klokken 14.

- Der er røgudvikling fra en maskine 852 meter under jorden. Vi følger vores rutiner, hvilket indebærer, at vi bringer alle medarbejdere i sikkerhed, siger Jenny Gotthardsson, der er områdechef ved Garpenberg-minen, til SVT.

I minen er der 46 beskyttelsesrum, hvor der er ilt til, at 239 mennesker kan opholde sig i otte timer. Det skriver SVT.

Indsatslederen på stedet hedder Lars-Göran Morén. Han fortæller til SVT, at der nu arbejdes på at hive folk op og ud af minen.

- Vi arbejder på at hive dem op. De befinder sig lige nu i et forholdsvis sikkert miljø. Vores folk er ved at finde frem til maskinen. Det er uklart, om den brænder eller, om det bare er røg, siger han til SVT.

- Det er ikke let at bevæge sig rundt dernede.

Politiets pressemand på stedet, Stefan Wickberg, forsikrer om, at der er god tid til at få personerne i minen op.

- Der er ikke nogen risiko for, at det her kommer til at tage så lang tid, at de løber tør for luft, siger han ifølge SVT.

- Det findes ikke så meget nede i tunnellerne, der kan brænde.

