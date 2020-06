1300 civile er dræbt under væbnede gruppers hærgen i DRCongo

FN melder om mange dræbte i DRCongo de sidste otte måneder. International domstol vil sende observatører.

Cirka 1300 civile er de sidste otte måneder dræbt i konflikter flere steder i Den Demokratiske Republik Congo, oplyser FN.

I flere tilfælde kan der være tale om "forbrydelser mod menneskeheden", hedder det.

- Jeg er forfærdet over stigningen i brutale angreb mod uskyldige civile begået af væbnede grupper, siger FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet.

Hun retter også sin kritik mod landets militær og politistyrker, "som også har begået alvorlige overtrædelser, herunder drab og seksuel vold".

- Den generelle og systematiske natur ved nogle af disse angreb mod civile og både Ituri og North Kivu kan være forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, siger den tidligere chilenske præsident.

Ituri og North Kivu i den nordøstlige del af landet har længe været beskrevet som lovløse områder, hvor væbnede grupper i årevis har hærget.

Også Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udtrykt "dyb bekymring" over den stigende vold i DRCongo. Domstolen siger, at den har planer om snart at sende en delegation til landet.

I en erklæring fra ICC torsdag hedder det, at mange børn er blandt ofrene.

Tirsdag blev 16 civile ofre under en massakre i Ituri-provinsen. Blandt dem var fem børn, oplyser en lokal embedsmand til AFP.

De væbnede grupper står også bag bortførelser, voldtægter og plyndringer af hjem.

DRCongo ligger i det centrale Afrika og er et af kontinentets største lande. Det var tidligere kendt under navnet Zaire.

/ritzau/AFP