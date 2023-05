14-årig pige skudt og såret under gemmeleg i Louisiana

En 14-årig pige blev i weekenden skudt og såret, mens hun legede gemmeleg i den amerikanske delstat Louisiana.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hændelsen er blot den seneste i en række andre lignende skyderier.

Skyderiet fandt sted søndag i byen Starks, der ligger nær Louisianas grænse til Texas.

Da politiet modtog en anmeldelse og kom til stedet, fandt de en teenagepige, der havde et skudsår i baghovedet. Hun blev bragt til hospitalet, men var ikke i livsfare.

Efter at have efterforsket hændelsen fandt politiet ud af, at flere unge mennesker havde leget gemmeleg i området og havde gemt sig på naboens ejendom.

Da politiet talte med naboen, en 58-årig mand, sagde han, at han havde "observeret skygger uden for sit hjem, da han gik indenfor og fandt sit våben".

- Han gik udenfor igen og så folk løbe væk fra hans ejendom, og så begyndte han at skyde mod dem og ramte uden at vide det pigen, lyder det fra politiet i en udtalelse.

Den 58-årige mand blev anholdt og sigtet for flere forhold - herunder grov vold med et skydevåben.

Skyderiet kommer i halen på en nylig række af hverdagsinteraktioner, der er endt blodigt i USA, hvor der er flere skydevåben, end der er indbyggere.

I april blev en 20-årig kvinde skudt og dræbt i New York, efter at hun ved en fejl kørte ind i den forkerte indkørsel.

Samme måned skød en mand i Texas mod en gruppe heppekorspiger. Det gjorde han, efter at en af dem havde forsøgt at åbne døren til hans bil, som hun troede var hendes egen.

I Missouri blev en 16-årig sort dreng skudt og alvorligt såret, efter at han kom til at ringe på den forkerte dørklokke, da han skulle hente sine yngre søskende.

