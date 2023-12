14 ansatte anholdt for at stjæle fra bagage i lufthavn på Tenerife

14 ansatte i den sydlige lufthavn på Tenerife er blevet anholdt for at stjæle fra passagerers bagage i lufthavnen.

Det skriver mediet Canarian-Weekly.

Desuden bliver 20 andre efterforsket i forskellige forbrydelser - herunder for at tilhøre en kriminel gruppe, for røveri, hærværk og for hvidvaskning af penge.

Lufthavnen er en international lufthavn, som ligger ved de Kanariske Øer. Derfor kommer mange turister - herunder danske - forbi lufthavnen, når de rejser på ferie.

Aktionen blev indledt i lufthavnen, efter at der var sket en stigning i antallet af klager fra rejsende.

For mange af klagerne handlede om tyveri fra deres indtjekkede bagage i lufthavnen, skriver Canarian-Weekly.

Ifølge mediet stjal de 14 anholdte fra bagagen under overførslen af bagage til flyets lastrum, hvor de arbejdede.

Her læssede de kufferterne i et langsommere tempo, hvorefter de åbnede dem i lastrummet, når der ikke var andre kolleger til stede.

Hver person var ansvarlig for forskellige roller i processen - eksempelvis at vælge flyrejse eller at skjule de stjålne genstande.

Både smykker, mobiltelefoner, ure og elektroniske enheder blev taget fra kufferterne, før de lukkede dem igen.

Ifølge Canarian-Weekly er der næsten blevet stjålet for to millioner euro.

Politiet har fortaget adskillige ransagninger - blandt andet de ansattes skabe i lufthavnen, som de brugte til at skjule genstande, private køretøjer og de anholdtes hjem.

Her beslaglagde de 29 ure, 120 smykker af guld og ædelsten, 22 mobiltelefoner, elektroniske enheder, 13.000 euro i kontanter og et køretøj.

De anholdte nåede også at sælge mange genstande videre til eksempelvis genbrugssmykkebutikker og netbutikker.

Derfor blev 27 butikker på Tenerife undersøgt af politiet. Det skriver Canarian-Weekly.

/ritzau/