14 børn meldes dræbt under nye angreb mod grænsebyen Rafah

Israelske styrker gennemførte natten til søndag nye angreb mod mål i byen Rafah i det sydlige Gaza.

Ifølge hospitalskilder i området blev 18 mennesker dræbt - heriblandt 14 børn. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mindst 48 mennesker skal være blevet dræbt i Gazastriben siden lørdag. Sundhedsmyndighederne i Gaza, der kontrolleres af Hamas, siger, at næsten 34.100 mennesker er blevet dræbt i Gaza, siden konflikten begyndte i oktober.

Over halvdelen af Gazas næsten 2,3 millioner indbyggere har søgt tilflugt i grænsebyen Rafah på deres flugt fra de israelske angreb på Hamas.

Israel har længe sagt, at det vil gennemføre en offensiv på landjorden mod Hamas i Rafah trods internationale appeller om at udvise tilbageholdenhed.

I et første angreb blev et par og deres barn dræbt, og ved et senere angreb blev 13 børn og to kvinder dræbt ifølge oplysninger fra hospitalskilder i området.

Der var op til weekenden rapporter om, at den israelske regering og premierminister Benjamin Netanyahu er kommet tættere på at gennemføre en landoffensiv i Rafah, fordi der angiveligt er større forståelse for Israels plan i USA, som ellers har taget mere og mere afstand fra den israelske kurs.

Torsdag skrev mediet al-Araby al-Jadeed, som er ejet af et selskab i Qatar, at USA har accepteret Israels plan om en offensiv i Rafah til gengæld for, at et større israelsk modangreb på Iran ikke gennemføres.

Iran angreb i sidste weekend Israel med et stort antal droner og missiler, hvilket var gengæld for et israelsk angreb tidligere i april mod et iransk konsulat i Syrien.

Krigen mellem Israel og Hamas blev udløst den 7. oktober sidste år, da militante fra Hamas angreb Israel og slog over 1200 ihjel.

Ifølge Israel holder Hamas stadig et stort antal israelere som gidsler, men der hersker usikkerhed om, hvor mange der er i live.

Israelske talsmænd siger, at omkring 100 er i live, men amerikanske embedsmænd sagde for en uge siden til The Wall Street Journal, at de frygter, at de fleste af de tilbageværende 134 gidsler er døde.

Netanyahu har sagt, at Israel vil fortsætte krigen, indtil Hamas er nedkæmpet, og alle gidsler er udleveret.

