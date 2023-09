14 dræbt og 60 bortført ved angreb i Nigeria

Bevæbnede mænd i Nigeria har dræbt 14 mennesker i to forskellige angreb i den nordlige del af landet.

I et landområde i Zamfara-delstaten i den nordvestlige del af landet har de militante endvidere bortført mindst 60 mennesker.

De fleste af de bortførte er kvinder og børn, oplyser en lokal leder ifølge Reuters. Han ønsker ikke sit navn frem af frygt for repressalier.

Men en indbygger i byen Magami, som var en af de to byer, der kom under angreb, fortæller, at fire mennesker blev dræbt i Magami.

- Banditterne kørte på mange motorcykler med geværer og andre våben, og de skød omkring sig, fortæller indbyggeren, Shuaibu Haruna.

Yderligere fire mennesker blev dræbt i en anden by i nærheden, Kabasa. Også her blev flere mennesker bortført, fortæller lokale indbyggere.

Zamfara er en af de delstater i Nigeria, der er værst ramt af bortførelser.

Ofte forlanger gerningsmændene løsepenge fra familierne til de bortførte.

Massebortførelsen kommer kun to dage, efter at snesevis af studerende blev bortført fra et universitet. Det er ligeledes i Zamfara-delstaten.

Længere mod øst har formodede islamistiske oprørere angrebet en kolonne af køretøjer, der var under militær eskorte. To soldater og fire civile blev dræbt, meddeler en kilde i politiet.

Gerningsmændene satte ild til fire biler og kørte fra stedet i en lastbil.

