14 elever og en lærer er dræbt ved skoleskyderi i Texas

14 elever samt en lærer er tirsdag blevet dræbt ved et skyderi på en skole i Texas.

Det oplyser Greg Abbott, der er guvernør i den amerikanske delstat.

Det rapporterer ABC News og flere andre medier sent tirsdag aften dansk tid.

Tidligere forlød det, at to børn var dræbt og 13 andre personer var såret.

Skyderiet fandt sted på Robb Elementary School i byen Uvalde. Det er en skole for de mindre årgange.

Den formodede gerningsmand, en 18-årig elev fra et gymnasium i Uvalde, er også død, oplyser guvernøren.

- Han skød og dræbte 14 elever og en lærer. Det er forfærdeligt og ikke til at fatte, siger Greg Abbott, der fik beskeden om skyderiet midt under et pressemøde.

Den mistænke gerningsmand skød ifølge Abbott angiveligt også sin bedstemor, inden han gik ind på Robb Elementary School og åbnede ild. Guvernøren oplyser ikke noget om kvindens tilstand.

Gerningsmanden var udstyret med et håndvåben og muligvis også en riffel. Motivet til skyderiet er der foreløbig ingen oplysninger om.

Uvalde ligger 135 kilometer vest for San Antonio i Texas.

USA's præsident, Joe Biden, er orienteret om skyderiet. Det oplyser en talskvinde i Det Hvide Hus.

Biden vil senere tirsdag udtale sig om hændelsen, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/