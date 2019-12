14 er dræbt og to fanget under jorden efter mineulykke i Kina

Mens 14 arbejdere er blevet dræbt, er det lykkes at redde syv. To personer er fortsat fanget under jorden.

14 arbejdere er tirsdag blevet dræbt i en gaseksplosion ved en mine i det sydvestlige Kina. To personer er fortsat fanget under jorden.

Det oplyser myndighederne.

Ulykken, der skete i de tidlige morgentimer, er den seneste i en række af mineulykker i Kina, hvor sikkerheden ofte er dårlig.

Ifølge den lokale regering i Guizhou-provinsen er to personer fortsat fanget under jorden efter eksplosionen ved kulminen Gaunglong.

Syv arbejdere er blevet reddet i sikkerhed efter ulykken, og redningsarbejdet med at få de sidste to op pågår, oplyser de lokale myndigheder.

Ulykken i Guizhou-provinsen sker, få dage efter at en oversvømmelse i en mine i Sichuan-provinsen dræbte fem og fangede 13 andre under jorden.

Den statslige tv-station CCT rapporterer, at 347 minearbejdere befandt sig under jorden ved Shanmushu-kulminen, da minen blev oversvømmet lørdag. Minen ejes af Sichuan Coal Industry Group i amtet Gongxian.

I sidste måned blev 15 mennesker dræbt i en mineeksplosion i Shanxi-provinsen. Ifølge en embedsmand var ulykken forårsaget af aktivitet, der "brød love og reguleringer".

På et møde i november beordrede Kinas regering en gennemgang af "produktionsrelaterede sikkerhedsspørgsmål" for fortsat at "forbedre sikkerheden på kinesiske arbejdspladser".

/ritzau/AFP