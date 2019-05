14 lig fundet ved oprydning i Nairobis floder

Miljøspecialist: - Vi er ikke overraskede over de lig, som er blevet fundet, fordi dette er et slumområde.

En større miljøoperation, hvor der skulle fjernes affaldsdynger fra floderne i Kenyas hovedstad, Nairobi, har ført til uhyggelige fund af en række lig - de fleste babyer og børn.

De lokale myndigheder oplyser fredag, at mandskab, som har ryddet op i de stærkt forurenede floder, fredag fandt liget af en otteårig dreng, som var blevet kvalt og efterladt ved Nairobi River. Fundet skete, få dage efter at to tvillingebabyer blev fundet i en plastikpose.

- Unge fra Nairobi, som deltager i oprydningen, har nu under operationen i alt fundet 14 lig af voksne og spædbørn, siger en talsmand for myndighederne, Elkana Jacob.

Navnet på den kenyanske hovedstad "Nairobi" betyder på Maasai "stedet med kølige vandløb". Men hovedfloden i storbyen bærer mange spor efter industrialisering og kaotisk byplanlægning.

Fabrikker leder industriaffald ud i floderne. Manglende afhentning af affald betyder imidlertid, at floderne bruges som lossepladser og kloakker.

- Antallet af dræbte personer, der er fundet i floderne, er foruroligende. Politiet forsøger at finde ud af, hvilke personer der står bag disse drab, siger guvernør Mike Sonko, som har sat miljøaktionen med oprydning i gang.

- Når vi en dag får rene vandløb igen, så vil ingen kunne kaste noget i vandet uden at bliver opdaget, siger Sonko.

Ud over otte døde spædbørn og en dræbt lille dreng er der fundet lig af fem voksne under oprydning i floderne Nairobi River og dens bifloder Ngong River og Mathare River.

Fredrick Okinda fra miljøselskabet Komb-Green Solutions hjælper med oprydningen. Han siger, at illegale abortklinikker har kastet nogle af barneligene i floderne. I nogle tilfælde er der tale om fostre.

- Nogle hospitaler her foretaget aborter, og de har ikke nogen steder at gøre af ligene, siger han og tilføjer, at nogle af spædbørnene synes at være kastet i floden umiddelbart efter at være blevet født.

Abort er ulovlig i Kenya, medmindre morens liv er truet.

- Vi er ikke så overrasket over de lig, som er blevet fundet, fordi dette er et slumområde. Vi var parate til mange udfordringer, da vi begyndte på vores operation, som skal genskabe Nairobi Rivers storhed, siger Fredrick Okinda.

/ritzau/AFP