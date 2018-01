14 mennesker er såret i lejlighedseksplosion i Antwerpen

Redningsarbejdere arbejder tirsdag morgen fortsat på at redde et par og dets barn ud fra murbrokkerne.

14 mennesker er kommet til skade, efter at en formodet gaseksplosion mandag aften fik flere bygninger til at kollapse i centrum af den belgiske by Antwerpen.

Det oplyser lokale myndigheder.

Eksplosionen ødelagde tre ejendomme med lejligheder midt i byens studiekvarter. Mange nabobygninger blev også beskadigede.

Redningsarbejdere har tidligt tirsdag morgen reddet syv mennesker ud fra murbrokkerne med hjælp af blandt andet hunde.

Tidligt tirsdag morgen arbejder de fortsat på at hente et par og dets barn ud fra ruinerne. Redningsarbejdere har været i kontakt med de tre i flere timer.

Polititalsmand Wouter Bruyns siger, at selv om der ikke er grund til at tro, at flere ofre stadig skulle ligge begravet under murbrokkerne, så kan det ikke fuldstændigt udelukkes.

Det står endnu ikke klart, hvad der er årsag til eksplosionen, men på Twitter afviser belgisk politi, at der er tale om terror.

Imens rapporterer den lokale tv-station RTBF, at eksplosionen sandsynligvis skyldes en gaslækage.

Billeder fra stedet viser tre bygninger, der næsten har fået revet hele deres facade af under eksplosionen.

