1,4 millioner dømte får stemmeretten tilbage i Florida

I 2016 var 1,7 millioner mennesker uden stemmeret i Florida. Nu får 1,4 millioner af dem stemmeretten tilbage.

1,4 millioner tidligere straffede i svingstaten Florida får deres stemmeret tilbage.

Det står klart, efter at Floridas vælgere tirsdag har stemt for et forslag, der indebærer, at straffede automatisk får deres stemmeret tilbage efter endt afsoning eller ved prøveløsladelse.

Det gælder dog fortsat ikke personer, der er dømt for drab eller seksualforbrydelser.

Afstemningen fandt sted samtidig med tirsdagens midtvejsvalg.

De foreløbige resultater viser, at mere end 66 procent af vælgerne stemte for lovændringen. For at blive vedtaget krævede forslaget 60 procent stemmer for.

Florida er en af fire delstater i USA, hvor alle, der er dømt for en forbrydelse, automatisk har mistet stemmeretten.

Indtil nu har dømte kriminelle kunnet søge om at få deres stemmeret tilbage efter endt afsoning. Men det skulle godkendes først og tidligst fem år efter løsladelsen.

Ved valget i 2016 var 1,7 millioner mennesker uden stemmeret i Florida. Det er det højeste antal i nogen af USA's delstater.

/ritzau/AP