14 personer anklages i sag om halshugning af fransk lærer

Der er rejst anklager mod flere forskellige personer i forbindelse med en uhyggelig drabssag, der rystede Frankrig i 2020.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Sagen drejer sig om drabet på læreren Samuel Paty.

Han blev i oktober 2020 halshugget af en 18-årig tjetjensk teenager. Det skete, efter at Paty havde vist billeder af profeten Muhammed i sin undervisning.

Gerningsmanden, Abdullakh Anzorov, blev skudt og dræbt af politiet ved gerningsstedet i den franske hovedstad, Paris.

Tirsdag viser retsdokumenter ifølge AFP, at 14 personer er blevet anklaget for at have spillet forskellige roller i forbindelse med drabet.

De to mest alvorlige tiltalepunkter - medvirken til drab som del af en terrorhandling - er rettet mod gerningsmandens venner.

De to venner, Azim Epsirkhanov og Naim Boudaoud, skal blandt andet have hjulpet gerningsmanden med at købe en kniv.

