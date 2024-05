14 personer er fundet skyldige i Hongkong-sag

14 personer er torsdag fundet skyldige i undergravende virksomhed ved en domstol i Hongkong. Det skriver CNN.

To er blevet frikendt.

Personerne, som har relation til oppositionen i Hongkong, er anklaget for at ville kuppe regeringen.

Det skete, da de deltog i et valg, som var arrangeret af oppositionen i juli 2020.

Det er Kina, der har indført loven om national sikkerhed, som de tiltalte er anklaget for at bryde.

Retssagen er den hidtil største i henhold til en national sikkerhedslov, som den kinesiske regering i Beijing indførte i byen i juni 2020.

Under loven kan indbyggere blive straffet for at kræve løsrivelse fra Kina, for terrorisme, underminering af regeringen og samarbejde med udlandet.

Sikkerhedsloven er blevet brugt af den kinesiske regering til at slå ned på ulydighed.

I den omfattende retssag er i alt 47 personer tiltalt. Heriblandt er nogle af Hongkongs mest fremtrædende aktivister såvel som tidligere politikere.

De risikerer fængsel på livstid.

Strafudmålingen for dem, der er fundet skyldige, ventes på en senere dato.

31 har erklæret sig skyldige, og fire af dem er blevet vidner i sagen.

