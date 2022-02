14 ramt af skud på vandpibecafé i Las Vegas

Politi mener, at et skænderi mellem to mænd førte til skyderi under fest. En er dræbt og to alvorligt såret.

14 mennesker er natten til lørdag blevet ramt af skud på en vandpibecafé i den amerikanske spilleby Las Vegas.

Én er dræbt og to er i kritisk tilstand, mens flere af de resterende 11 er lettere såret.

Det oplyser amerikansk politi ifølge flere medier, blandt andet tv-stationen KTNV i Las Vegas.

Skyderiet skete i nærheden af den berømte gade The Strip omkring klokken 03.15 natten til lørdag.

Gerningsmanden eller -mændene havde forladt stedet, da politiet ankom. Der er endnu ingen anholdte.

Politiet mener, at to mænd var kommet op at skændes under en fest på vandpibecaféen. Det førte til, at der blev affyret skud fra mindst to våben. Det skriver avisen Las Vegas Review-Journal.

/ritzau/