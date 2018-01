14 soldater dræbt ved selvmordsangreb i Yemen

Separatister har omringet præsidentpaladset i den sydlige havneby Aden, siger militære kilder.

Mindst 14 soldater fra De Forenede Arabiske Emirater blev dræbt ved et selvmordsangreb ved en vejspærring i det sydlige Yemens tirsdag. Det siger militære kilder.

Vejspærringen ved Ataq i Shabwa-provinsen var bemandet af elitesoldater fra De Forenede Arabiske Emirater.

Selvmordsbomberen antages at have været islamistisk ekstremist.

Shabwa kontrolleres af den saudi-støttede regering, som i flere har været i kamp med iranskstøttede houthi-oprørere i flere år.

Den saudi-støttede regering har i dag hovedkvarter i havnebyen Aden, da houthierne har vundet kontrol over hovedstaden Sana.

I Aden er regeringsstyrkerne også i kamp med separatister, som kæmper for at løsrive det sydlige Yemen.

Islamistiske grupper som al-Qaeda, AQAP og Islamisk Stat forsøger samtidig at vinde bedre fodfæste i de sydlige del af det forarmede land.

I de seneste dage har separatisterne i syd vundet terræn. En militær kilde siger tirsdag, at de har omringet det midlertidige præsidentpalads i Aden.

Siden søndag er mindst 36 mennesker blevet dræbt under kampe i byen, siger Den Internationale Røde Kors Komité.

Havnebyen har fungeret som regeringens hovedstad siden 2014. Den saudi-støttede præsident Abedrabbo Mansour Hadi bor dog i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh.

Houthi-oprørerne, der støttes af Iran, har kontrollen over det meste af det nordlige Yemen, mens syd er hjemsted for separatisterne i Det Sydlige Overgangsråd. De vil have genetableret et uafhængigt Sydyemen.

