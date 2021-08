148.000 ansatte på skoler i New York underlægges vaccinekrav

Ansatte på folkeskoler i den amerikanske millionby New York City underlægges krav om vaccination mod covid-19 for at tage på arbejde.

Det oplyser byens borgmester, Bill de Blasio, mandag.

- I dag kan vi meddele, at alle lærere og ansatte på skoler i New York City skal være vaccineret i det kommende skoleår, skriver han på Twitter.

Det drejer sig om cirka 148.000 mennesker, som inden den 27. september skal have første stik.

Indtil nu har lærere og ansatte kunnet tage på arbejde, hvis de kunne fremvise et negativt prøvesvar fra en coronatest.

Den mulighed bliver nu fjernet, og New York City slutter sig dermed til tre andre store byer - Los Angeles, Chicago og Washington D.C. - der også kræver vaccination mod covid-19, for at ansatte kan møde op på skoler.

- Vi ønsker, at vores skoler er særdeles sikre hele året rundt, siger Bill de Blasio på et pressemøde.

Det kommende skoleår begynder den 13. september i New York City. Flere steder i USA er børn allerede vendt tilbage til klasseværelserne efter sommerferien.

Dermed har de ansatte altså to uger, efter at skoleåret er startet, til at få det første stik med en vaccine mod covid-19.

Nyheden om vaccinekravet kommer, kort tid efter at den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, gav sin endelige godkendelse til vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Vaccinen har været i brug i USA siden december, men den har kun været godkendt midlertidigt. Det var også den første covid-19-vaccine, der blev godkendt til brug i Danmark, og den, der er blevet brugt ved langt størstedelen af vaccinationer i Danmark.

/ritzau/Reuters