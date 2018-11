149 dræbt på et døgn i bitre kampe om havneby i Yemen

Oprørere lider store tab i kampe om havnebyen Hodeida, hvis havn bruges til nødhjælp.

Voldsomme kampe udspiller sig i havnebyen Hodeida i Yemen. Ifølge unavngivne læge- og militærkilder har 149 mistet livet i kampe i byen det seneste døgn.

Byen har været under kontrol af oprørerne, houthierne, siden 2014. Den er et vigtigt nøglepunkt langs kysten til Det Røde Hav, fordi nødhjælp ankommer gennem byens havn.

Havnen er endt midt i en offensiv fra regeringens styrker, der får støtte fra Saudi-Arabien.

Ifølge en unavngiven kilde blandt de regeringstro styrker har houthierne leveret stærk modstand i offensiven mod havnebyen. Tidligere har oprørerne forsøgt at stække regeringsstyrkerne med skyttegrave og minefelter.

Under det seneste døgns kampe har syv civile ifølge en militærkilde mistet livet. Den regeringstro side har mistet 32 soldater, mens oprørerne har tabt 110 krigere.

Læger på al-Alfi-hospitalet i byen, der er under oprørernes kontrol, oplyser, at forkullede lig bliver bragt ind.

Den saudiarabiske militæralliance oplyser, at den har foretaget luftangreb på rebellernes positioner i byen.

Saudi-Arabien har gennem længere tid blokeret adgang til havnen, som ellers er en vital kilde til nødhjælp for det hungersnødsplaget land.

Ifølge Saudi-Arabien bruger Iran havnen til at smugle våben ind i landet til houthierne.

Kampene i byen bevægede sig søndag i byens østligste beboelsesområder. Byen har et indbyggertal på over en halv million.

Nødhjælpsorganisationer er bekymret for, hvor de mennesker skal tage hen, når kampene rykker ind i byens beboelseskvarterer.

I takt med at de regeringstro styrker har lagt et tungere og tungere pres på byen, er houthi-styrkerne begyndt at evakuere sine sårede til landets hovedstad, Sanaa, som også er under houthiernes kontrol.

/ritzau/AFP